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Нападающий сборной Франции и «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе, ставший автором единственного мяча в ворота Греции (1:0), забил свой 54-й гол с начала сезона. Это рекордный показатель среди французских игроков.

Форвард «ПСЖ» побил рекорд почти семидесятилетней давности, поскольку предыдущее достижение было установлено ещё Жюстом Фонтеном. Легендарный нападающий «Реймса» забил 53 гола по ходе сезона-1957/1958.

41 гол Мбаппе забил в футболке парижского клуба, 13 раз отличился, защищая цвета национальной команды Франции. В общей сложности Килиан отыграл 56 матчей.

Напомним, несколько минут назад завершился матч 4-го тура группы B квалификации чемпионата Европы — 2024, в котором сборная Франции минимально победила команду Греции на своём поле. На 55-й минуте матча пенальти реализовал Килиан Мбаппе, выступавший с капитанской повязкой.

На 69-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления Константиноса Мавропаноса. Команды переиграли 14 минут из-за многочисленных остановок по ходу напряжённого матча.