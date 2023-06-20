Сборная Беларуси одержала первую победу с марта 2021-го. Команда не выигрывала 16 матчей

Сборная Беларуси добыла первую победу в квалификационном раунде Евро-2024, переиграв Косово со счётом 2:1. Таким образом, «белокрылые» прервали серию из 16 матчей без побед. Последний раз белорусская команда побеждала в официальном матче больше двух лет назад — 7 марта 2021 года. Тогда на стадионе «Динамо» в Минске была обыграна Эстония (4:2).
В игре с Косовом в течение двух минут футболисты Беларуси Владислав Морозов и Макс Эбон по разу поразили ворота Арьянета Мурича. На это косовары ответили реализованным пенальти: 11-метровый точно исполнил форвард Ведат Мурики.
Благодаря победе Беларусь поднялась на четвёртое место в своей квалификационной группе, набрав три очка в четвёртом матче турнира и обойдя своего соперника, команду Косова. Лидирует в группе I Швейцария (10 очков), Румыния вторая (8).
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