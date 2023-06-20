Гол Александра Головина претендует на звание лучшего в сезоне-2022/2023 Лиги 1

Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) выбирает лучший гол сезона в Лиге 1, в список претендентов на это звание вошёл один из мячей российского полузащитника «Монако» Александра Головина.
Точный удар полузащитника в ворота «Бреста» в 17-м туре чемпионата Франции был признан лучшим голом месяца по итогам января. Конкурентами Головина являются Лионель Месси («ПСЖ»), Адам Уна («Лилль»), Алексис Санчес («Марсель»), Билал Браими («Ницца»), Бирама Туре («Осер») и Бенжамен Буриго («Ренн»).
Принять участие в голосовании можно по этой ссылке.
Напомним, российский полузащитник Александр Головин, выступающий за «Монако», провёл свой самый результативный сезон за время участия в чемпионате Франции. За сезон-2022/2023 Головин принял участие в 34 матчах, забил восемь голов и отдал семь голевых передач.
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