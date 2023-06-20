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Роналду: лига в Саудовской Аравии хороша — игра в ней не влияет на мои позиции в сборной

Роналду: лига в Саудовской Аравии хороша — игра в ней не влияет на мои позиции в сборной
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Португальский нападающий Криштиану Роналду высказался о преимуществах Саудовской футбольной лиги после сезона, проведённого в составе «Аль-Насра».

«Я выступаю в Саудовской Аравии, но я также играю и в сборной и провёл уже три матча, так что это не влияет на мои позиции в национальной команде. Можно задать вопрос тренеру.

Но я очень счастлив. Лига в Саудовской Аравии хороша. А теперь трансферы говорят сами за себя. Я счастлив и надеюсь забивать больше голов», – приводит слова Роналду O Jogo.

В последнее время активно распространяются слухи о том, как передовые клубы Саудовской Аравии стараются выкупать возрастных звёзд европейского футбола: «Аль-Иттихад», уже подписавший Бензема, сейчас всеми силами стремится подписать полузащитника Н'Голо Канте и уже сделал большое предложение по покупке Сон Хын Мина из «Тоттенхэма».

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