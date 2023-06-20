Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер Англии Саутгейт рассказал, что его порадовало в матче с Северной Македонией

Тренер Англии Саутгейт рассказал, что его порадовало в матче с Северной Македонией
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал победу в матче 4-го тура квалификации к чемпионату Европы — 2024 с национальной командой Северной Македонии (7:0).

«Что меня больше всего порадовало, так это то, что каждый раз, когда мы теряли мяч, жажда вернуть его действительно задавала тон игре. Тогда качество игры было хорошим, а отдача — безжалостной. У игроков был менталитет, с которым они должны работать. На поздней стадии этого монстра из всех сезонов были все оправдания, но они этому не поддались.

Были парни, которые вернулись после самой важной недели в их карьере. У нас были парни, которые провели две недели в отпуске и могли бы подойти к этому по-другому. Но я думаю, что то, что мы пытаемся построить, сегодня было очевидно для всех», — приводит слова Саутгейта официальный сайт УЕФА.

Материалы по теме
Посмотрите, как Англия обыграла Северную Македонию! Видео всех семи голов
Видео
Посмотрите, как Англия обыграла Северную Македонию! Видео всех семи голов

Видео: Англия забила семь голов Северной Македонии, Сака сделал хет-трик:

Полная трансляция матча Лиги наций доступна в Okko.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023