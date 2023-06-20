Тренер Англии Саутгейт рассказал, что его порадовало в матче с Северной Македонией

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал победу в матче 4-го тура квалификации к чемпионату Европы — 2024 с национальной командой Северной Македонии (7:0).

«Что меня больше всего порадовало, так это то, что каждый раз, когда мы теряли мяч, жажда вернуть его действительно задавала тон игре. Тогда качество игры было хорошим, а отдача — безжалостной. У игроков был менталитет, с которым они должны работать. На поздней стадии этого монстра из всех сезонов были все оправдания, но они этому не поддались.

Были парни, которые вернулись после самой важной недели в их карьере. У нас были парни, которые провели две недели в отпуске и могли бы подойти к этому по-другому. Но я думаю, что то, что мы пытаемся построить, сегодня было очевидно для всех», — приводит слова Саутгейта официальный сайт УЕФА.

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