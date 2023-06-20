Президент «Реала» Перес планирует осуществить несколько продаж перед переходом Мбаппе

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес планирует продать игроков перед приглашением нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Как сообщает Relevo, Перес считает, что перед приходом звёздного француза – даже если это произойдёт только в следующем году – «Реалу» следует освободить для него место в составе. Именно в этом может заключаться причина отказа мадридского гранда от других приобретений в атаку.

Напомним, Флорентино Перес, анонсируя приход нападающего Хоселу, заявил, что это подписание станет для «Реала» последним в это летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что Мбаппе отказался продлевать истекающий следующим летом контракт с «ПСЖ». Соглашение с форвардом могло быть продлено на один год, однако футболист поставил в известность руководство клуба, что делать этого не хочет.

На протяжении долгого времени одним из основных претендентов на Мбаппе назывался мадридский «Реал». В сезоне-2022/2023 Килиан отыграл за «ПСЖ» 34 матча в рамках чемпионата Франции, забил 29 голов и сделал пять результативных передач.

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