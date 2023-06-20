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Президент «Реала» Перес планирует осуществить несколько продаж перед переходом Мбаппе

Президент «Реала» Перес планирует осуществить несколько продаж перед переходом Мбаппе
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Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес планирует продать игроков перед приглашением нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Как сообщает Relevo, Перес считает, что перед приходом звёздного француза – даже если это произойдёт только в следующем году – «Реалу» следует освободить для него место в составе. Именно в этом может заключаться причина отказа мадридского гранда от других приобретений в атаку.

Напомним, Флорентино Перес, анонсируя приход нападающего Хоселу, заявил, что это подписание станет для «Реала» последним в это летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что Мбаппе отказался продлевать истекающий следующим летом контракт с «ПСЖ». Соглашение с форвардом могло быть продлено на один год, однако футболист поставил в известность руководство клуба, что делать этого не хочет.

На протяжении долгого времени одним из основных претендентов на Мбаппе назывался мадридский «Реал». В сезоне-2022/2023 Килиан отыграл за «ПСЖ» 34 матча в рамках чемпионата Франции, забил 29 голов и сделал пять результативных передач.

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