Владелец «Наполи» рассказал, почему он благодарен Спаллетти за его просьбу покинуть клуб

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис высказался об уходе Лучано Спаллетти с должности главного тренера команды.

«Почему я должен быть благодарен Спаллетти за его просьбу? Потому что после первого за 33 года Скудетто может появиться чувство сытости. Мы постарались назначить нового тренера, с которым команда сможет играть в свою игру и продолжать добиваться успеха», – приводит слова Де Лаурентиса Football Italia.

Напомним, «Наполи» и 64-летний Лучано Спаллетти, который впервые за 33 года привёл неаполитанцев к чемпионскому титулу, не продлили сотрудничество. Также команда под его руководством сумела добраться до 1/4 финала Лига чемпионов сезона-2022/2023, где по сумме двух матчей уступила «Милану» (1:2).

Новым главным тренером неаполитанской команды был назначен французский специалист Руди Гарсия.

Ультрас «Наполи» вернули Спаллетти украденный руль: