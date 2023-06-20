Жиру вышел на третье место по матчам за сборную Франции, обогнав Анри

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру вышел на третье место по матчам за национальную команду.

Вчера, 20 июня, форвард принял участие в матче с Грецией. Для игрока эта встреча стала 124-й за национальную команду. Таким образом, он вышел на чистое третье место по матчам за сборную Франции, обойдя Тьерри Анри.

Чаще за Францию играли лишь экс-защитник Лилиан Тюрам (142) и вратарь «Тоттенхэма» Уго Льорис (145).

Франция обыграла Грецию со счётом 1:0. На 55-й минуте матча пенальти реализовал нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе.

После четырёх туров сборная Франции с максимальным показателем занимает первое место в квалификационной группе, набрав 12 очков в четырёх матчах. Греция осталась на втором месте, набрав шесть очков в двух играх.