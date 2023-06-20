Александр Самедов считает, что деградация РПЛ началась с 2017-2018 года

Старший селекционер воронежского «Факела» Александр Самедов высказался о падении уровня Российской Премьер-Лиги.
«Как отношусь к возможным реформам РПЛ? Меня устраивает тот формат, который есть сейчас.
Нужно ли молодым игрокам уезжать, чтобы прогрессировать? Если игроки будут уезжать в Европу, я смотрю на это положительно. Но чтобы прогрессировать, надо, понятно, ехать в сильный чемпионат.
Есть ли деградация РПЛ? Да, уже давно. Началось с 2017-2018 года. Уровень россиян, легионеров с 2010 по 2014 годы был очень высок, лига была в топе.
В нынешнем вакууме мы не можем приглашать сильных легионеров, молодежь в этом вакууме не прибавляет. Надо обращать внимание на молодежь, на школы, терпеть и делать чемпионат конкурентным. Хотелось бы, чтобы в РПЛ было больше команд с хорошей внутренней атмосферой — чтобы было, как в Воронеже. Есть прекрасный город Волгоград, жалко, что там нет команды РПЛ. А есть команды, не будем показывать пальцем, которые в +35 играют в манеже. Хочу, чтобы такие города, как Воронеж, Калининград, Волгоград, где футбол любят, играли в РПЛ — там, где зрители на трибунах, где хорошая картинка для ТВ. Чемпионат будет рентабельным.
Что сделать клубам РПЛ с «Зенитом»? Они хороши и объективно сильнее, это факт — хорошие легионеры, русские игроки. Если останется основная обойма, тяжело будет что-то сделать», — приводит слова Самедова «РБ Спорт».
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