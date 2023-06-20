Денис Бояринцев: у Жиркова как тренера может многое получиться

Российский специалист Денис Бояринцев прокомментировал информацию о желании бывшего футболиста сборной России Юрия Жиркова учиться на тренера.

«У Жиркова как тренера может многое получиться, сомнений в этом нет. Юра был хорошим игроком, у него огромный опыт. На такой платформе, как «Зенит», есть от чего оттолкнуться, а остальное уже будет в его руках. У всех начинающих тренеров разные истории – кому-то требуется большая дистанция, чтобы проявить себя, а кому-то достаточно и малого количества времени. Наверное, выводы нужно будет делать, когда Юра уже начнет тренировать.

Дать какой-то совет Жиркову? Сложно что-то советовать, у каждого тренера, повторюсь, свой путь. Я, например, уже успел поработать в разных клубах и везде есть свои особенности. Тренерская деятельность не ограничивается только работой на поле – много околофутбольных моментов, с которыми ему придётся столкнуться и справиться так, чтобы это не влияло на атмосферу в команде. Тренерская работа довольно сложная, но я уверен, что у Юры может получиться. Хочется пожелать ему всяческих успехов, но он должен усвоить, что быть игроком гораздо легче – меньше головной боли (смеётся). Хотелось бы, чтобы тренерская карьера Жиркова была столь же яркой, как и игровая», — приводит слова Бояринцева «РБ Спорт».

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что в клубе готовы предложить Жиркову тренерскую должность.