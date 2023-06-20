Агент: дебют Малкома за сборную Бразилии вдохновит других бразильцев из «Зенита»

Гильерме Миранда, агент нападающего «Зенита» Малкома, прокомментировал дебют игрока в составе сборной Бразилии.

«Малкома уже привлекали ранее за сборную Бразилии на товарищеские матчи, тогда ему просто не довелось сыграть. Зато вместе с Бразилией он становился чемпионом Олимпиады.

Уверен, что пример Малкома вдохновит других бразильцев из «Зенита», — приводит слова Миранды Metaratings.

Напомним, Малком долгое время не выступал за национальную команду после конфликта, вызванного преждевременным отъездом игрока из Бразилии в расположение «Зенита». Нападающий хотел попасть на матч петербургской команды с «Челси» в Лиге чемпионов.

В сезоне-2022/2023 на счету Малкома 33 матча за «Зенит» во всех турнирах, в которых он отметился 26 голами и семью результативными передачами. Форварда признали лучшим игроком сезона в Российской Премьер-Лиге.