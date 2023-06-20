Агент Мойзеса объяснил, почему затянулся переговорный процесс по выкупу игрока в ЦСКА

Гильерме Миранда, агент защитника ЦСКА Мойзеса, объяснил, почему затянулись переговоры по выкупу футболиста из «Интернасьонала».

«Со стороны ЦСКА никаких проблем не было точно, а бразильским клубам требовалось время, чтобы всё согласовать между собой, так как правами на Мойзеса владели сразу три клуба — «Интернасьонал», «Баия» и «Коринтианс», — приводит слова Миранды Metaratings.

Напомним, ранее ЦСКА объявил о выкупе Мойзеса. Контракт бразильского крайнего защитника с армейцами рассчитан до 2026 года с возможностью продления ещё на один сезон.

28-летний Мойзес сыграл за ЦСКА 36 матчей во всех турнирах в прошедшем сезоне, отметившись в них одним забитым мячом и тремя результативными передачами. В составе армейской команды в своём первом же сезоне бразилец стал победителем Кубка России и обладателем серебряных медалей чемпионата страны.