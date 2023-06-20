Рапопорт: слабые управленцы, менеджеры — большая проблема нашего футбола

Тренер детской школы «Зенита» Борис Рапопорт высказался о проблеме управленческих кадров в российском футболе.

«Посмотрите, кто сейчас управляет клубами. Если раньше, чтобы тренировать, нужно было утверждение обкома партии, одобрение Тренерского совета, федерации футбола, то сейчас без всего этого можно обойтись. Кто деньги заплатил, тот и распоряжается. Есть умные люди, которые умеют вкладывать деньги и управлять клубами — тот же Евгений Гинер, Виталий Мутко такой был. Сегодня во главе клубов зачастую те, кто не понимает, как устроен футбол. Вот и случаются ситуации, как в Нижнем Новгороде, где, непонятно почему, не продлили в своё время контракт с Александром Кержаковым. Посмотрите, что произошло с «Химками»: этот клуб менеджеры довели до того, что он вылетел из РПЛ. Или «Торпедо», команда с традициями. Сколько тренеров они поменяли за сезон! Результат — Первая лига. Это всё дело рук вот таких «эффективных» руководителей, дилетантов. Ладно бы, они еще своими деньгами так неумело распоряжались, так зачастую тратят средства бюджета, спонсоров. А это разные вещи. Футбол от этого ничего не выигрывает. Очень плохая ситуация в сфере управления клубами.

Из-за это не берут хороших тренеров? Конечно. Не работал в нашем футболе Анатолий Бышовец, причем в своём «золотом» возрасте, когда ещё мог принести много пользы. Давно не у дел Олег Романцев. Посмотрите, как отнеслись к Юрию Сёмину в «Локомотиве». Он приносил в клуб деньги, команда играла в Лиге чемпионов. Потом «Локомотивом» пришёл руководить Кикнадзе. Сёмина убрали. Кто такой Кикнадзе и кто такой Семин? Как их можно сравнивать в футболе? Андрей Кобелев не работает давно, хотя в своё время подавал надежды. Много примеров можно назвать. Слабые менеджеры, управленцы – большая проблема нашего футбола. Их тоже надо готовить, как футболистов, тренеров. Это люди, на которых большая ответственность за судьбу клубов. Их ошибки обходятся гораздо дороже, чем промахи футболистов на поле», — приводит слова Рапопорта «РБ Спорт».