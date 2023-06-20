Колосков — о деле Промеса: репутация «Спартака» уже давно пострадала, сильно хуже не будет

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на новость о том, что суд Амстердама приговорил игрока «Спартака» Квинси Промеса к полутора годам тюрьмы.
«Трудно сказать, чем это всё закончится для Промеса и какое решение примет клуб. Это их дело, им решать — расставаться с игроком или оставлять в команде. Это же они берут на себя все риски. Пострадает ли репутация «Спартака»? Она уже давно пострадала, сильно хуже не будет. Когда в составе команды есть игрок, которому предъявлены серьёзные обвинения, это большой риск, удар по имиджу. А дело Промеса идёт уже достаточно давно, все об этом знают уже долгое время. Думаю, Квинси точно так же продолжит играть в России, для него и для клуба мало что изменится», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».
Напомним, Промес был осуждён за нападение на двоюродного брата.
- 20 июня 2023
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