Колосков — о деле Промеса: репутация «Спартака» уже давно пострадала, сильно хуже не будет

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на новость о том, что суд Амстердама приговорил игрока «Спартака» Квинси Промеса к полутора годам тюрьмы.

«Трудно сказать, чем это всё закончится для Промеса и какое решение примет клуб. Это их дело, им решать — расставаться с игроком или оставлять в команде. Это же они берут на себя все риски. Пострадает ли репутация «Спартака»? Она уже давно пострадала, сильно хуже не будет. Когда в составе команды есть игрок, которому предъявлены серьёзные обвинения, это большой риск, удар по имиджу. А дело Промеса идёт уже достаточно давно, все об этом знают уже долгое время. Думаю, Квинси точно так же продолжит играть в России, для него и для клуба мало что изменится», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

Напомним, Промес был осуждён за нападение на двоюродного брата.