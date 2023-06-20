Президент «Лилля»: Фонсека будет нашим тренером и в следующем сезоне

Оливье Летанг, являющийся президентом французского «Лилля», заявил, что главный тренер Паулу Фонсека не покинет клуб этим летом.
«Очень гордимся тем, что Паулу сватают в другие клубы, это свидетельствует о качестве его работы и нашего проекта.
Он честно сообщил мне об интересе к нему. И я хотел бы, чтобы клубы делали так же. Паулу будет нашим тренером и в следующем сезоне. Он хорошо справляется и мы надеемся достичь с ним цели, которые перед собой поставили», — приводит слова Летанга L'Equipe.
С начала тренерской карьеры Фонсека успел поработать с рядом португальских клубов, включая «Порту», а также был главным тренером украинского «Шахтёра» и итальянской «Ромы». Французским «Лиллем» он руководит с 2022 года.
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