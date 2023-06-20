Мудрик – о «сториз» Майком Тайсоном после игры с Македонией: ответ всем диванным экспертам

Вингер сборной Украины Михаил Мудрик рассказал, почему после матча с Северной Македонией (3:2) выложил в «сториз» одной из социальных сетей мем с Майком Тайсоном.
«Это мое эмоциональное состояние после игры и ответ всем диванным экспертам. Пусть дальше продолжают, мне нравится», — приводит слова Мудрика ua.tribuna.com.
Ранее сообщалось, что Мудрик получил повреждение по ходу матча с Мальтой. Вингер может пропустить молодёжный чемпионат Европы.
Недавно в СМИ сообщалось, что Мудрик сыграет на молодёжном Евро, чтобы набрать форму к следующему сезону. Первый матч на турнире Украина проведёт с Хорватией в среду, 21 июня.
Мудрик пополнил состав лондонского «Челси» в зимнее трансферное окно, перейдя туда из «Шахтёра».
Мудрик высмеял пожилого мужчину в тренажёрном зале
- 20 июня 2023
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