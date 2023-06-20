Роман Широков не стал называть Артёма Дзюбу лучшим игроком весны в РПЛ

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков высказался об игроках «Локомотива» Артёме Дзюбе и Максиме Глушенкове.

«У него есть уровень, ниже которого Артём не опускается. Вопрос в уровне футболистов, которые ему противостоят. Те качества, которые у него есть, позволяют играть в РПЛ здорово.

Он лучший игрок лиги весной?

Глушенков выглядел здорово. В «Зените» ребята не хуже. Обляков и Чалов были хороши.

Чем хорош Глушенков? Техника, скорость. Просто он пока, возможно, немного свои возможности переоценивает, а стабильности пока не хватает. Нос пока высоко задирает, но пока не хватает стабильности. А так игрок очень интересный», – приводит слова Широкова «РБ Спорт».

В сезоне-2022/2023 Дзюба отыграл за железнодорожников 13 встреч во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал пять результативных передач. 25 мая «Локомотив» объявил о продлении контракта с 34-летним футболистом до лета 2024 года по схеме «1+1».