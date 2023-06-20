Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрей Афанасьев: никто из нас не знает, как бы поступил на месте Промеса

Андрей Афанасьев: никто из нас не знает, как бы поступил на месте Промеса
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Спартака» Андрей Афанасьев прокомментировал новость о том, что нападающий московского клуба Квинси Промес судом Амстердама был приговорён к тюремному заключению сроком на 18 месяцев за нападение на двоюродного брата.

«Мы не знаем всех нюансов, чтобы судить Квинси. Действительно ли Промес напал на брата с ножом? Если это действительно было, то при каких обстоятельствах это произошло? Что предшествовало этому нападению? Неужели он сделал это без причины?

Никто из нас не знает, как бы поступил на месте Квинси, ведь мы не знаем всей ситуации. Что делать «Спартаку»? Это уже дело клуба, пусть решает руководство», — приводит слова Афанасьева «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне Промес принял участие в 37 матчах красно-белых во всех турнирах, отметившись 25 голами и 10 результативными передачами.

Материалы по теме
Промеса приговорили к реальному сроку. Что теперь будут делать власти России и «Спартак»?
Промеса приговорили к реальному сроку. Что теперь будут делать власти России и «Спартак»?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023