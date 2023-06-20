Андрей Афанасьев: никто из нас не знает, как бы поступил на месте Промеса

Бывший футболист «Спартака» Андрей Афанасьев прокомментировал новость о том, что нападающий московского клуба Квинси Промес судом Амстердама был приговорён к тюремному заключению сроком на 18 месяцев за нападение на двоюродного брата.

«Мы не знаем всех нюансов, чтобы судить Квинси. Действительно ли Промес напал на брата с ножом? Если это действительно было, то при каких обстоятельствах это произошло? Что предшествовало этому нападению? Неужели он сделал это без причины?

Никто из нас не знает, как бы поступил на месте Квинси, ведь мы не знаем всей ситуации. Что делать «Спартаку»? Это уже дело клуба, пусть решает руководство», — приводит слова Афанасьева «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне Промес принял участие в 37 матчах красно-белых во всех турнирах, отметившись 25 голами и 10 результативными передачами.