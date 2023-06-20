Агент Барбоза: в этом году в РПЛ будут играть один-два игрока из Португалии
Поделиться
Агент Паулу Барбоза высказался о возможных переходах легионеров в Российскую Премьер-Лигу.
«Я бы не исключал вероятность того, что европейцы могут приехать в российский чемпионат. Есть много интересных футболистов, которые играют в Европе и у которых заканчиваются контракты. Из европейцев в Россию могут приехать не только балканцы, но и представители Южной Европы: Италии, Франции, Португалии, Испании.
Думаю, что из Португалии в РПЛ в этом году будут играть один-два футболиста. Возможно, даже из Испании. Сделки уже есть, и, возможно, в ближайшее время появятся и другие. Трансферный период всё-таки только начинается. Это известный клуб. Кто-то из тройки лидеров? Поживём — увидим. Такая возможность есть», – приводит слова Барбозы Metaratings.
Комментарии
- 20 июня 2023
-
09:04
-
08:57
-
08:43
-
08:31
-
08:30
-
08:10
-
07:53
-
07:43
-
07:35
-
07:29
-
07:02
-
06:46
-
06:40
-
06:36
-
06:25
-
06:00
-
05:55
-
05:43
-
05:36
-
05:25
-
05:16
-
04:50
-
04:32
-
04:22
-
04:18
-
04:06
-
04:02
-
04:02
-
03:53
-
03:45
-
03:28
-
03:15
-
03:00
-
02:50
-
02:50
Партнерский контент