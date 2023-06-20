Агент Барбоза: в этом году в РПЛ будут играть один-два игрока из Португалии

Агент Паулу Барбоза высказался о возможных переходах легионеров в Российскую Премьер-Лигу.

«Я бы не исключал вероятность того, что европейцы могут приехать в российский чемпионат. Есть много интересных футболистов, которые играют в Европе и у которых заканчиваются контракты. Из европейцев в Россию могут приехать не только балканцы, но и представители Южной Европы: Италии, Франции, Португалии, Испании.

Думаю, что из Португалии в РПЛ в этом году будут играть один-два футболиста. Возможно, даже из Испании. Сделки уже есть, и, возможно, в ближайшее время появятся и другие. Трансферный период всё-таки только начинается. Это известный клуб. Кто-то из тройки лидеров? Поживём — увидим. Такая возможность есть», – приводит слова Барбозы Metaratings.