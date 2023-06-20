Экс-футболист «Спартака» Айртон может перейти в «Рому»
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«Рома» намерена подписать флангового защитника «Фламенго» и сборной Бразилии Айртона Лукаса, который ранее выступал за московский «Спартак», информирует Bolavip.
Согласно сведениям источника, римляне хотят усилить левый фланг обороны и готовы предложить за Айртона € 12 млн.
Напомним, накануне Айртон дебютировал за сборную Бразилии. Он сыграл за национальную команду в субботу, 17 июня, в товарищеском матче с Гвинеей (4:1). Защитник вышел на поле в стартовом составе, провёл на поле все 90 минут, но не отметился результативными действиями.
Весной прошлого года года Айртон ушёл из «Спартака» в аренду во «Фламенго». В январе московский клуб продал футболиста в бразильский клуб. Сумма сделки составила € 7 млн.
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