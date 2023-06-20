Голубович: драки Гогниева и Гулиева? В «Химках» я такого не видел ни разу

Защитник «Химок» Петар Голубович поделился мнением о бывшем главном тренере химчан Спартаке Гогниеве и рассказал, что не был свидетелем каких-либо драк между наставником подмосковной команды и полузащитником Аязом Гулиевым.

«Я слышал разные истории про него. Мы проработали вместе три-четыре месяца, иногда он бросал бутылки в раздевалке, но не было такого, чтобы он ломал стулья, разбивал что-то. Он чувствует всё сердцем, пропускает через себя. При этом и сам понимает, каким человеком является. Ему хочется выигрывать каждый матч, и я уважаю таких людей. Скандал с участием Гогниева и Гулиева? Слышал про эту ситуацию, но не присутствовал. Ведь позже Аяз вернулся в команду, так что всё нормально, никаких проблем.

Драки на тренировках с их участием? Этого не было. Слишком много людей, слишком много историй, которые оказываются неправдой. Я не видел в «Химках» ни одной драки между игроками и тренерами», — приводит слова Голубовича «РБ Спорт».