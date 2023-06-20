Месси запрещено давать негативные комментарии о Саудовской Аравии — New York Times

Стали известны условия контракта аргентинского нападающего Лионеля Месси с Саудовской Аравией, сообщает New York Times.
Месси является амбассадором туризма в Саудовской Аравии. По условиям контракта Лионелю полагается $ 2 млн в год за семейный отпуск в стране, $ 2 млн за продвижение страны в социальных сетях, $ 2 млн за участие в туристической кампании и ещё $ 2 млн за благотворительную деятельность. Одно из положений контракта запрещает Месси делать высказывания, очерняющие страну. В 2021 году игроку поступала просьба со стороны правозащитников не подписывать контракт с Саудовской Аравией.
В мае Месси поехал в Саудовскую Аравию после поражения в матче чемпионата Франции с «Лорьяном» (1:3), что вызвало негативную реакцию со стороны руководства «ПСЖ».
- 20 июня 2023
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