«Ростов» объявил о возвращении Алексея Ионова
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Футбольный клуб «Ростов» объявил о возвращении полузащитника Алексея Ионова. Предыдущие три сезона футболист выступал в составе «Краснодара». Контракт 34-летнего Ионова с «Ростовом» рассчитан на два года.
«Алексей Ионов вернулся в «Ростов»! Полузащитник подписал контракт с нашим клубом сроком на два года! Алексей провёл 87 матчей за «Ростов», в которых забил 18 мячей. Последние три сезона провёл в «Краснодаре», отличившись 13 раз. Добро пожаловать домой, Лёша!» — написала пресс-служба «Ростова» в клубном телеграм-канале.
Напомним, в «Краснодар» Ионов переходил именно из «Ростова». За три года в составе краснодарцев полузащитник сыграл 85 матчей, отметившись в них 13 забитыми мячами и 10 результативными передачами.
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