Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Австрия — Швеция. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ростов» объявил о возвращении Алексея Ионова

«Ростов» объявил о возвращении Алексея Ионова
Комментарии

Футбольный клуб «Ростов» объявил о возвращении полузащитника Алексея Ионова. Предыдущие три сезона футболист выступал в составе «Краснодара». Контракт 34-летнего Ионова с «Ростовом» рассчитан на два года.

«Алексей Ионов вернулся в «Ростов»! Полузащитник подписал контракт с нашим клубом сроком на два года! Алексей провёл 87 матчей за «Ростов», в которых забил 18 мячей. Последние три сезона провёл в «Краснодаре», отличившись 13 раз. Добро пожаловать домой, Лёша!» — написала пресс-служба «Ростова» в клубном телеграм-канале.

Напомним, в «Краснодар» Ионов переходил именно из «Ростова». За три года в составе краснодарцев полузащитник сыграл 85 матчей, отметившись в них 13 забитыми мячами и 10 результативными передачами.

Материалы по теме
Как изменилась стоимость команд РПЛ за год. Огромный рост «Ростова» и падение «Динамо»
Как изменилась стоимость команд РПЛ за год. Огромный рост «Ростова» и падение «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023