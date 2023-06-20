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Футболистка сборной Испании Она Батлье перейдёт из «Манчестер Юнайтед» в «Барселону»

Футболистка сборной Испании Она Батлье перейдёт из «Манчестер Юнайтед» в «Барселону»
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Футболистка сборной Испании Она Батлье в летнее трансферное окно перейдёт из «Манчестер Юнайтед» в «Барселону» на правах свободного агента, информирует BBC.

24-летняя испанка, чей контракт с «Манчестер Юнайтед» истекает в конце июня, провела 77 матчей за «красных дьяволов» с момента перехода из «Леванте» в 2020 году.

Пресс-служба женской команды «Манчестер Юнайтед» уже объявила о грядущем уходе Батлье и поблагодарила футболистку за период в клубе: «Все в «Манчестер Юнайтед» благодарят Ону за прекрасную игру и желают ей удачи на следующем этапе её карьеры».

Отметим, что Батлье стала первой испанской футболисткой, которая сыграла за «Манчестер Юнайтед». 24-летняя спортсменка входит в предварительный состав сборной Испании на женский чемпионат мира.

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