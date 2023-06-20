24sata: Модрич планирует сыграть на Евро-2024

37-летний полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич не уйдёт из сборной после поражения в финале Лиги наций. Об этом сообщает хорватское СМИ 24sata.

Предполагается, что чемпионат Европы 2024 года станет для Луки последним турниром в футболке национальной команды. Сообщается, что Домагой Вида и Иван Перишич также останутся в сборной.

В ночь на 19 июня мск завершился финал Лиги наций УЕФА, в котором сборная Испании обыграла национальную команду Хорватии в серии пенальти со счётом 5:4. За 120 минут игры был зафиксирован ничейный результат — 0:0.

Прошедший сезон Модрич провёл в составе мадридского «Реала». Известно, что игрок получает предложения из Саудовской Аравии. Лука отказался переходить в «Аль-Ахли», несмотря на возможное семикратное повышение зарплаты.