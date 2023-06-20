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Источник: решение о судьбе Юрана в «Пари НН» примет губернатор Никитин 21 июня

Источник: решение о судьбе Юрана в «Пари НН» примет губернатор Никитин 21 июня
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Завтра, 21 июня, станет известно, продолжит ли «Пари Нижний Новгород» сотрудничество с главным тренером Сергеем Юраном. Об этом сообщил журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

В среду пройдёт совет директоров клуба, на котором будет обсуждаться вопрос о целесообразности продления контракта с наставником. В договоре было прописано продление контракта в случае сохранения места в Российской Премьер-Лиге без участия в стыковых матчах. Однако мнение совета директоров будет носить консультативный характер, а окончательное решение примет губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Сообщается, что Никитин, присутствовавший на ответном стыковом матче «Пари НН» с «Родиной», остался недоволен игрой команды. Нижегородский клуб проиграл со счётом 0:2, но оказался сильнее по сумме двух матчей.

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