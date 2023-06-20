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Де Лаурентис прокомментировал назначение Гарсии главным тренером «Наполи»

Де Лаурентис прокомментировал назначение Гарсии главным тренером «Наполи»
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Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис высказался о целях неаполитанцев при новом главном тренере Руди Гарсии, заявив, что хотел бы, чтобы его команда вновь выиграла Серию A и смогла выйти в финал Лиги чемпионов.

«Я считаю, что скудетто, цель, к которой мы стремились в течение многих лет и которой мы, наконец, достигли, лишь первый шаг. Я надеюсь, что это только начало пути, по которому заслуживают пройти болельщики «Наполи». Надеюсь, мы сможем повторить успех. Я бы хотел выйти в финал Лиги чемпионов», — приводит слова Де Лаурентиса RMC Sport.

Напомним, в прошедшем сезоне «Наполи» впервые за 33 года выиграл чемпионат Италии. Главный тренер Лучано Спаллетти, приведший неаполитанцев к триумфу, покинул свой пост.

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