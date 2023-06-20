«Считаете, детям нужна «Донбасс Арена»?» В Минспорта РФ высказались о стадионе в Донецке

Заместитель министра спорта России Одес Байсултанов высказался о возможности восстановления в ДНР стадиона «Донбасс Арена», предположив, что детям нужнее оборудованный для занятий спортом зал.
«Если мы сейчас начнём восстанавливать миллиардные объекты, средств хватит на один‑два, а это никак не обеспечит потребности региона. За последние десять лет процент износа объектов достиг крайне высоких значений. Сейчас наша главная задача — создать условия, чтобы дети могли заниматься. Когда я последний раз посещал Донецкую Народную Республику, видел своими глазами, как ребята тренируются в подвале жилого дома. Как вы сами считаете, им нужна «Донбасс Арена» или доступный оборудованный зал для занятий?
За счёт выделенных средств, озвученных выше, мы введём в эксплуатацию десятки, сотни объектов. Мы определяем приоритетность объекта с учётом мнения местных властей — мы спрашиваем, что им нужно сегодня. Параллельно идёт обучение новых специалистов. Есть потребность примерно в 1800 тренерах и специалистах. На сегодняшний день обучение уже прошли почти 400 человек», — приводит слова Байсултанова «Матч ТВ».
- 20 июня 2023
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