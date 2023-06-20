Магкеев рассказал, что им интересовались «Марсель», «Милан» и «Лацио»

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев рассказал, что интерес к нему проявляли три клуба из европейских топ-чемпионатов — французский «Марсель», а также итальянские «Милан» и «Лацио».

«Чем закончилась история с интересом «Марселя»? Это было ещё в 2021 году. Я хорошо сыграл матч против них в Лиге Европы и понравился главному тренеру — Хорхе Сампаоли. После этого руководство «Марселя» связалось с моим агентом, начались какие-то разговоры. Следующий матч был с «Лацио», и на него должны были приехать скауты «Марселя» и двух других итальянских команд. Но я порвал кресты в матче с «Химками», и весь интерес прекратился. Что за итальянские команды? «Лацио» и «Милан», — приводит слова Станислава Магкеева Sport24.