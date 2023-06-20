Неймар не уйдёт из «ПСЖ», если главным тренером клуба станет Луис Энрике

Нападающий французского «ПСЖ» Неймар не покинет команду в летнее трансферное окно, если главным тренером клуба будет назначен бывший наставник «Барселоны» и сборной Испании Луис Энрике. Об этом сообщает L'Equipe.
По информации источника, после известия о возможном назначении Энрике Неймар потерял любое желание уходить из «ПСЖ» и принял решение остаться. У бразильского нападающего прекрасные отношения с испанским наставником.
Ранее сообщалось, что Энрике в ближайшее время станет главным тренером «ПСЖ», подписав с парижанами контракт на два года с возможностью продления ещё на один сезон. Под руководством испанца Неймар уже ранее играл, защищая цвета «Барселоны». По слухам, в приобретении бразильца летом были заинтересованы несколько английских команд.
Фанаты «ПСЖ» оскорбляют Месси и Неймара на митинге
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