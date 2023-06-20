Осинькин рассказал, почему результативность Писарского упала после перехода в «Крылья»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о снижении результативности нападающего Владимира Писарского после его перехода в самарскую команду, предположив, что это связано с потерей уверенности.

«Почему Писарский не показал результативную игру в составе «Крыльев Советов»? Володя очень ярко провёл первый круг, но эту стабильность надо было подкреплять в другой команде и с другими партнёрами. В РПЛ у него стал другой статус, к нему стало больше внимания от соперников. Было понятно, что ему станет сложнее забивать. В нескольких играх Кубка России он забил, а в чемпионате у него не складывалось. Из-за этого стала пропадать уверенность. Наша командная игра стала ухудшаться из-за усталости, это тоже наложилось. К тому же Володе мешали постоянные мелкие травмы. Это надо пережить, если он готов стать большим футболистом. По работе на тренировках к нему нет никаких претензий», — приводят слова Осинькина «РИА Новости Спорт».

В 15 матчах РПЛ за «Оренбург» в первой части сезона Писарский забил 14 голов и сделал две голевые передачи. В 11 играх за «Крылья» форвард не забил ни одного гола, отметившись двумя результативными пасами.