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Эмилиано Мартинес — о победе на ЧМ: я чувствую, что прошёл футбол

Эмилиано Мартинес — о победе на ЧМ: я чувствую, что прошёл футбол
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Голкипер «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес высказался о достижениях в составе национальной команды. Также он подчеркнул, что победа в Лиге чемпионов не является его мечтой.

«Я чувствую, что прошёл футбол. Но всегда хочется большего. Да, я хочу выиграть Лигу чемпионов и Лигу Европы… Но со сборной Аргентины мы добились всего. Лига чемпионов – это больше про Европу. Я живу там уже 12 лет, и было бы важным достижением выиграть что-то с «Астон Виллой».

На международном уровне мы добились всего с этими ребятами [игроками сборной Аргентины]. Я всегда мечтал играть на чемпионате мира, а не в Лиге чемпионов. Если бы я смог выбирать между этими турнирами, то я уже осуществил свою мечту. Если я смогу выиграть Лигу чемпионов – это будет плюсом, но это не моя мечта», – приводит слова Мартинеса DSports.

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