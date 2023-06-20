«Я здесь, чтобы выигрывать трофеи». Гарсия — о своём назначении главным тренером «Наполи»

Главный тренер «Наполи» Руди Гарсия прокомментировал своё назначение на пост наставника неаполитанцев, заявив, что пришёл в клуб, чтобы выигрывать трофеи.
«Когда я принимаю участие в каких-либо соревнованиях, я делаю это, чтобы одержать в них победу. Президент установил очень высокую планку. Но я не мечтаю: я здесь, чтобы выигрывать трофеи», — приводит слова Гарсии RMC Sport.
«Наполи» — действующий чемпион Италии. В прошедшем сезоне командой руководил Лучано Спаллетти, однако он покинул клуб. Контракт Гарсии с «Наполи» подписан на срок в два года с возможностью продления соглашения ещё на один сезон.
Гарсия ранее уже работал в чемпионате Италии, возглавляя столичную «Рому». Последним местом работы специалиста до «Наполи» был саудовский «Аль-Наср».
Марадона передал трофей Серии A игрокам «Наполи»
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