«Я здесь, чтобы выигрывать трофеи». Гарсия — о своём назначении главным тренером «Наполи»

Главный тренер «Наполи» Руди Гарсия прокомментировал своё назначение на пост наставника неаполитанцев, заявив, что пришёл в клуб, чтобы выигрывать трофеи.

«Когда я принимаю участие в каких-либо соревнованиях, я делаю это, чтобы одержать в них победу. Президент установил очень высокую планку. Но я не мечтаю: я здесь, чтобы выигрывать трофеи», — приводит слова Гарсии RMC Sport.

«Наполи» — действующий чемпион Италии. В прошедшем сезоне командой руководил Лучано Спаллетти, однако он покинул клуб. Контракт Гарсии с «Наполи» подписан на срок в два года с возможностью продления соглашения ещё на один сезон.

Гарсия ранее уже работал в чемпионате Италии, возглавляя столичную «Рому». Последним местом работы специалиста до «Наполи» был саудовский «Аль-Наср».

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