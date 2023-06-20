Президент «Урала» Иванов: скорее всего, этот сезон Гогличидзе проведёт в «Оренбурге»
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Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов высказался о слухах о переходе крайнего защитника команды Лео Гогличидзе в «Оренбург» на правах аренды с правом выкупа.
«Если появилась информация, что Гогличидзе перешёл в «Оренбург», наверное, это так. Скорее всего, этот сезон он проведёт в «Оренбурге». Это аренда с правом выкупа», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
26-летний Гогличидзе перешёл в «Урал» в 2021 году на правах аренды из «Краснодара», воспитанником которого является. В 2022 году «Урал» выкупил защитника за € 210 тыс.
В прошедшем сезоне Гогличидзе сыграл 37 матчей за екатеринбургскую команду во всех турнирах, отметившись в них одной результативной передачей.
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