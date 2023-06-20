Осинькин: думали поставить второй состав «Крыльев» на матч со «Спартаком»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился подробностями о матче со «Спартаком» (1:0) в 30-м туре РПЛ минувшего сезона.

«Мы уже понимали, что эта встреча будет своего рода финалом. Рассматривали различные варианты игры. Были предложения поставить второй состав, чтобы быть свежими в стыковых матчах. Уже думали над тем, что попадём на «Енисей». К тому же у «Енисея» и «Родины» были более лёгкие стартовые позиции в плане восстановления после игр. По ходу матча со «Спартаком» их стартовый натиск был самым сложным отрезком. Мы смогли его выдержать.

Помощники мне говорили о событиях тех игр, но важнейшим моментом было то, что я узнал счёт в матче ЦСКА и «Ростова» в перерыве. Мы ещё побеспокоились, точно ли скажут «Спартаку», что там 4:0. Надо отдать должное, «Спартак» мотивированно играл во втором тайме. В компенсированное время мне сказали, что «Зенит» забил «Факелу», — сказал Осинькин в интервью «РИА Новости».