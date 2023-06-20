Ротенберг: Дзюба обижен на Санкт-Петербург, потому что больше не играет за «Зенит»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о критике клуба со стороны нападающего московского «Локомотива» Артёма Дзюбы, заявив, что футболист держит обиду на Санкт-Петербург, потому что больше не играет за местный «Зенит».

«Время покажет, как всё будет. На самом деле Дзюба просто обижен на Санкт‑Петербург. Когда он здесь играл за «Зенит», то говорил всё по‑другому. Я с ним много раз общался, он приходил на наши матчи СКА. Но теперь у Дзюбы есть сильная обида на Санкт‑Петербург, потому что он не играет больше за «Зенит». Тут всё понятно.

Каждый имеет право на своё мнение, но личного тут ничего нет. Всё покажет время. Надо идти к своей цели шаг за шагом, стремясь к победе на каждом уровне», — приводит слова Ротенберга «Матч ТВ».