«Челси» объявил о переходе Кристофера Нкунку
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Лондонский «Челси» на своём официальном сайте объявил о переходе французского нападающего Кристофера Нкунку.
В прошедшем сезоне француз играл за немецкий «РБ Лейпциг». Контракт 25-летнего Нкунку с лондонским клубом рассчитан на шесть лет и вступит в силу 1 июля.
«Кристофер зарекомендовал себя одним из выдающихся атакующих игроков в европейском футболе за последние два сезона. Он добавит нашей команде качества, креативности и универсальности. Он продемонстрировал свои способности на самом высоком уровне с «РБ Лейпциг» и Францией, и мы с нетерпением ждём, когда он присоединится к своим новым товарищам по команде перед новым сезоном», — заявили спортивные директора «Челси» Лоуренс Стюарт и Пол Уинстенли.
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