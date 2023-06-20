«Челси» объявил о переходе Кристофера Нкунку

Лондонский «Челси» на своём официальном сайте объявил о переходе французского нападающего Кристофера Нкунку.

В прошедшем сезоне француз играл за немецкий «РБ Лейпциг». Контракт 25-летнего Нкунку с лондонским клубом рассчитан на шесть лет и вступит в силу 1 июля.

«Кристофер зарекомендовал себя одним из выдающихся атакующих игроков в европейском футболе за последние два сезона. Он добавит нашей команде качества, креативности и универсальности. Он продемонстрировал свои способности на самом высоком уровне с «РБ Лейпциг» и Францией, и мы с нетерпением ждём, когда он присоединится к своим новым товарищам по команде перед новым сезоном», — заявили спортивные директора «Челси» Лоуренс Стюарт и Пол Уинстенли.