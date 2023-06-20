«Я невероятно счастлив!» Кристофер Нкунку — о своём переходе в «Челси»

Нападающий лондонского «Челси» Кристофер Нкунку прокомментировал свой переход в английский клуб.

«Я невероятно счастлив присоединиться к «Челси». Было предпринято много усилий, чтобы привести меня в клуб, и я с нетерпением жду встречи с новым тренером и товарищами по команде, чтобы показать болельщикам «Челси», на что я способен на поле. Поиграв в Лиге 1 и Бундеслиге, я теперь хочу выступать в Премьер-лиге, одной из сильнейших лиг мира. Я очень рад этому вызову и буду горд носить футболку «Челси», — приводит слова Нкунку пресс-служба «Челси».

25-летний Нкунку подписал контракт с «Челси» на шесть лет. В прошлом сезоне он играл за «РБ Лейпциг», где отметился 23 голами и девятью передачами в 36 матчах.