В «Гамбурге» не стали комментировать информацию об интересе к защитнику «Динамо» Сазонову

В «Гамбурге» отказались комментировать новость об интересе к игроку московского «Динамо» Сабе Сазонову.

«Гамбург» заинтересован в переходе Сазонова? Наш клуб не комментирует трансферные слухи», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой в пресс-службе клуба.

У 21-летнего Сазонова на счету 24 матча за «Динамо» в Российской Премьер-Лиге в сезоне-2022/2023 и один забитый гол. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 2,5 млн. Бело-голубые завершили сезон на девятом месте в чемпионате России.

Игрок должен был получить вызов в молодёжную сборную России в сентябре. Однако защитник выбрал национальную команду Грузии до 21 года. И уже на ноябрьский сбор Сазонов был приглашён в главный коллектив.