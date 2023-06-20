В «Гамбурге» не стали комментировать информацию об интересе к защитнику «Динамо» Сазонову
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В «Гамбурге» отказались комментировать новость об интересе к игроку московского «Динамо» Сабе Сазонову.
«Гамбург» заинтересован в переходе Сазонова? Наш клуб не комментирует трансферные слухи», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой в пресс-службе клуба.
У 21-летнего Сазонова на счету 24 матча за «Динамо» в Российской Премьер-Лиге в сезоне-2022/2023 и один забитый гол. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 2,5 млн. Бело-голубые завершили сезон на девятом месте в чемпионате России.
Игрок должен был получить вызов в молодёжную сборную России в сентябре. Однако защитник выбрал национальную команду Грузии до 21 года. И уже на ноябрьский сбор Сазонов был приглашён в главный коллектив.
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