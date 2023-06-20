Тикнизян: интерес «Реала Сосьедад»? Это вода, пока не будет конкретики

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян отреагировал на слухи об интересе к себе со стороны испанского «Реала Сосьедад», заявив, что не думает об этом, так как пока ничего конкретного не было.

«Интерес «Реала Сосьедад»? Мне сообщали о таком интересе. Новости тоже перед глазами мелькали, но я не читал и в подробности не вдавался. Отреагировал максимально спокойно, писать могут что угодно. Пока не будет конкретики, для меня это вода. Я про это даже не думаю.

Будет какая-то конкретика – я, возможно, в это поверю и всё сделаю, чтобы попробовать свои силы в Европе. Сейчас рано об этом говорить. Мы с агентом общались на эту тему, но он, как и я, знает только про попадание в шорт-лист. Но в этом шорт-листе может находиться 25 человек», — приводит слова Тикнизяна Metaratings.