«Пари НН» объявил об уходе Ильи Берковского

«Пари Нижний Новгород» объявил об уходе своего полузащитника Ильи Берковского. Футболист успел провести в нижегородской команде 35 матчей и забить три гола. Пресс-служба «Пари НН» поблагодарила Берковского за проделанную работу и пожелала ему удачи. Сам игрок также прокомментировал свой уход.

«Хотелось бы поблагодарить ФК «Пари НН» за всё время, проведённое в этой команде. У нас был дружный и сплочённый коллектив, который, даже когда возникали трудности, всегда решал поставленные задачи. Желаю нижегородцам успехов и в дальнейшем. Я горжусь тем, что был частью этой команды. Нижний Новгород – прекрасный город, здесь замечательные болельщики. Я всегда буду с теплом вспоминать этот клуб. Ну и, конечно же, ещё увидимся!» — приводит слова Берковского пресс-служба «Пари НН».