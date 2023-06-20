«Пари НН» объявил об уходе Ильи Берковского

«Пари Нижний Новгород» объявил об уходе своего полузащитника Ильи Берковского. Футболист успел провести в нижегородской команде 35 матчей и забить три гола. Пресс-служба «Пари НН» поблагодарила Берковского за проделанную работу и пожелала ему удачи. Сам игрок также прокомментировал свой уход.
«Хотелось бы поблагодарить ФК «Пари НН» за всё время, проведённое в этой команде. У нас был дружный и сплочённый коллектив, который, даже когда возникали трудности, всегда решал поставленные задачи. Желаю нижегородцам успехов и в дальнейшем. Я горжусь тем, что был частью этой команды. Нижний Новгород – прекрасный город, здесь замечательные болельщики. Я всегда буду с теплом вспоминать этот клуб. Ну и, конечно же, ещё увидимся!» — приводит слова Берковского пресс-служба «Пари НН».
- 20 июня 2023
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