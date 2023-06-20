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Экс-игрок «Урала» Галимов возглавил молодёжную команду клуба

Экс-игрок «Урала» Галимов возглавил молодёжную команду клуба
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Бывший полузащитник «Урала» уроженец Екатеринбурга Михаил Галимов возглавил молодёжную команду «шмелей». Об этом сообщается в телеграм-канале клуба.

«Рады вновь видеть Михаила Галимова в родном клубе! Желаем успехов в работе с молодыми футболистами», — говорится в заявлении клуба.

Галимов играл в екатеринбургской команде в 1997–2005 годах. После завершения карьеры Михаил работал в тренерском штабе молодёжной команды «Урала», а 1 августа 2017 года впервые её возглавил. В этой должности он работал три сезона. После этого специалист тренировал в академиях ФК «Урал» и ФК «Сочи».

В минувшем сезоне молодёжного чемпионата России «Урал» финишировал на седьмой строчке турнирной таблицы. Чемпионом стал «Краснодар».

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