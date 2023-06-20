Агент Малкома: никаких контактов с «Ювентусом» по возможному переходу не было

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы нападающего «Зенита» Малкома, отреагировал на слухи об интересе к бразильскому футболисту со стороны «Ювентуса».
«Никаких контактов с «Ювентусом» по возможному переходу Малкома не было», — сказал Гарсия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, в сезоне-2022/2023 на счету Малкома 33 матча за «Зенит» во всех турнирах, в которых он отметился 26 голами и семью результативными передачами. Форварда признали лучшим игроком сезона в Российской Премьер-Лиге.
Недавно Малком дебютировал за сборную Бразилии по футболу. Он вышел на замену в товарищеском матче с Гвинеей. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу бразильцев со счётом 4:1, Малком результативными действиями не отметился.
- 20 июня 2023
-
15:11
-
15:00
-
14:54
-
14:50
-
14:48
-
14:44
-
14:34
-
14:25
-
14:05
-
13:53
-
13:51
-
13:48
-
13:44
-
13:34
-
13:24
-
13:16
-
13:08
-
13:03
-
12:55
-
12:54
-
12:37
-
12:31
-
12:30
-
12:18
-
12:04
-
12:03
-
11:55
-
11:49
-
11:46
-
11:45
-
11:44
-
11:34
-
11:23
-
11:18
-
11:12