Агент Малкома: никаких контактов с «Ювентусом» по возможному переходу не было

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы нападающего «Зенита» Малкома, отреагировал на слухи об интересе к бразильскому футболисту со стороны «Ювентуса».

«Никаких контактов с «Ювентусом» по возможному переходу Малкома не было», — сказал Гарсия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, в сезоне-2022/2023 на счету Малкома 33 матча за «Зенит» во всех турнирах, в которых он отметился 26 голами и семью результативными передачами. Форварда признали лучшим игроком сезона в Российской Премьер-Лиге.

Недавно Малком дебютировал за сборную Бразилии по футболу. Он вышел на замену в товарищеском матче с Гвинеей. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу бразильцев со счётом 4:1, Малком результативными действиями не отметился.