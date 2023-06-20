Мелёхин и Захарян попали в топ-100 претендентов на приз лучшему молодому игроку Европы
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Издание Tuttosport на своём официальном сайте опубликовало список из 100 претендентов на Golden Boy 2023, награду, вручаемую лучшему игроку младше 21 года.
В рейтинг попали два российских футболиста: защитник «Ростова» Виктор Мелёхин и полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян. Игрок ростовчан занял 63-е место в списке, хавбек бело-голубых стал 88-м.
Также в список попал защитник санкт-петербургского «Зенита» Роберт Ренан, ставший 34-м. Больше представителей РПЛ в рейтинге нет.
19-летний Ренан сыграл за «Зенит» 10 матчей в прошедшем сезоне, не отметившись в них результативными действиями.
19-летний Мелёхин сделал один голевой пас в 34 играх. 20-летний Захарян отметился пятью забитыми мячами и 10 результативными передачами в 37 матчах.
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