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Джеррард отказался возглавить клуб из Саудовской Аравии

Джеррард отказался возглавить клуб из Саудовской Аравии
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Английский тренер Стивен Джеррард заявил, что не принял предложение из Саудовской Аравии, на фоне слухов о переходе в «Аль-Иттифак».

«Меня пригласили туда, чтобы рассмотреть потенциальное предложение, что я и сделал. Я анализировал это в течение последних двух дней. Но в данный момент я не приму предложение», — приводит слова Джеррарда Daily Mail со ссылкой на Channel 4.

Ранее также сообщалось об интересе к английскому специалисту со стороны греческого «Олимпиакоса» и турецкого «Трабзонспора». Из английской «Астон Виллы» Джеррарда уволили в октябре прошлого года. С тех пор он находится без работы. Стивен ранее возглавлял шотландский «Рейнджерс», а до этого работал в молодёжной команде «Ливерпуля».

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