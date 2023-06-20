Дмитрий Селюк: не зря же я продал Кухту из «Локомотива» — освободил место для Конате

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате в «Локомотив».

«Конате — один из лучших нападающих в России на сегодняшний день. Он, Кордоба и Дзюба. Конате говорит по-русски, адаптирован, играет за сборную. Всё ведёт к тому, что все клубы первой пятёрки заинтересованы в его приобретении, и «Локомотив» — один из них. «Локомотив» — хороший клуб. Я с большим уважением отношусь к клубу и Галактионову. Думаю, такой нападающий однозначно помог бы «Локомотиву». Это была бы хорошая конкуренция с Дзюбой, а может, они могли бы и вдвоём играть.

Были ли разговоры с «Локомотивом»? Я контактирую часто со всеми. Конкретика будет, если «Локомотив» захочет, то будет говорить с «Ахматом» о финансах. Не зря же я продал Кухту из «Локомотива» — можно сказать, что освободил место для Конате», — сказал Селюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.