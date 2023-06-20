Вратарь Алексей Городовой покинул «Факел»
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Голкипер Алексей Городовой покинул воронежский «Факел» в связи с истечением контракта. Об этом сообщается в телеграм-канале клуба.
«Лёша, спасибо за всё, что ты сделал для клуба. За самоотверженную игру весной-2022, которая увенчалась историческим сейвом в Калининграде. За профессионализм, открытость, доброе отношение к болельщикам. Ты – часть истории «Факела», — говорится в заявлении воронежского клуба.
Городовой присоединился к «Факелу» в 2022 году, перейдя из казанского «Рубина» в качестве свободного агента. В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги игрок принял участие в шести матчах в составе воронежцев, пропустив 13 мячей. Его команда сохранила место в РПЛ по итогам стыковых матчей с «Енисеем».
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