Спортивный директор «Рубина»: через пять лет мы должны стать чемпионами РПЛ

Спортивный директор «Рубина» Эдуард Сафонов высказался о целях и задачах казанского клуба в краткосрочной и в долгосрочной перспективе. По его словам, «Рубин» ставит перед собой задачу стать грандом российского футбола. Напомним, казанцы побеждали в чемпионате России в 2008 и 2009 году.

«Цель «Рубина» на ближайший сезон и на следующие пять лет? Через пять лет мы должны стать чемпионами (смеётся). Будем стараться. Я не могу сказать, что уже в новом сезоне мы будем в призёрах или войдём в пятёрку. Будем двигаться к этому планомерно и достойно играть с такими грандами, как «Зенит» или ЦСКА. Глобальная задача – стать таким же грандом российского футбола, и чтобы о «Рубине» говорили, как о топ-клубе», — приводит слова Эдуарда Сафонова «Татар-информ».