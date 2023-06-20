Спортивный директор «Рубина»: через пять лет мы должны стать чемпионами РПЛ

Спортивный директор «Рубина» Эдуард Сафонов высказался о целях и задачах казанского клуба в краткосрочной и в долгосрочной перспективе. По его словам, «Рубин» ставит перед собой задачу стать грандом российского футбола. Напомним, казанцы побеждали в чемпионате России в 2008 и 2009 году.
«Цель «Рубина» на ближайший сезон и на следующие пять лет? Через пять лет мы должны стать чемпионами (смеётся). Будем стараться. Я не могу сказать, что уже в новом сезоне мы будем в призёрах или войдём в пятёрку. Будем двигаться к этому планомерно и достойно играть с такими грандами, как «Зенит» или ЦСКА. Глобальная задача – стать таким же грандом российского футбола, и чтобы о «Рубине» говорили, как о топ-клубе», — приводит слова Эдуарда Сафонова «Татар-информ».
- 20 июня 2023
-
16:41
-
16:41
-
16:40
-
16:36
-
16:32
-
16:31
-
16:29
-
16:23
-
16:16
-
16:10
-
16:10
-
16:07
-
16:05
-
16:02
-
15:44
-
15:41
-
15:27
-
15:17
-
15:11
-
15:00
-
14:54
-
14:50
-
14:48
-
14:44
-
14:34
-
14:25
-
14:05
-
13:53
-
13:51
-
13:48
-
13:44
-
13:34
-
13:24
-
13:16
-
13:08