«Пари НН» объявил об окончании аренды Шильцова у «Спартака»

Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» объявил об уходе своего полузащитника Константина Шильцова по окончании аренды. Права на футболиста принадлежат московскому «Спартаку».

«Полузащитник ФК «Пари НН» Константин Шильцов продолжит карьеру за пределами Нижнего в связи с окончанием срока аренды.

ФК «Пари НН» благодарит Константина за игру, за время, проведенное в составе «Пари НН». Удачной карьеры!» — написала пресс-служба нижегородцев в клубном телеграм-канале.

Напомним, в сезоне-2022/2023 Шильцов успел провести за «Пари Нижний Новгород» 15 матчей, в которых отметился одним забитым мячом. Нижегородский финишировал в зоне стыковых матчей, однако сумел сохранить прописку в Российской Премьер-Лиге.

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