В «Рубине» объяснили, почему уволили тренера после серии из 17 матчей без поражений

Спортивный директор «Рубина» Эдуард Сафонов объяснил, почему в сезоне-2022/2023 с поста наставника был уволен Юрий Уткульбаев, под руководством котором казанцы выдали серию из 17 матчей без поражений.
«Как я оцениваю работу Юрия Уткульбаева? А как я могу оценить тренера, который не проиграл ни одного матча? (смеётся). Возможно, у него что-то не получилось, но в принципе всё было удовлетворительно.
Увольнение тренера после 17 матчей без поражений — редчайший прецедент? Да, это решение далось нам очень непросто. Но нужно было поменять что-то внутри команды. Она не зажигалась, была потухшей, нужно было до неё достучаться. Но формально он делал всё правильно. У него есть свой тренировочный процесс, свой анализ игры. Но нужно было ещё и с игроками общаться, как-то взрывать коллектив изнутри. Наверное, он не смог. Поэтому с каждой игрой мы немного на месте топтались, не было ярких вспышек. Всё было нормально, но чего-то не хватало.
Что конкретно послужило фактором для отставки? Последние матчи. Команда всё играла вничью, а нужны были победы. Это и стало причиной. Мы поняли, что нужно что-то поменять», — приводит слова Эдуарда Сафонова «Татар-информ».
- 20 июня 2023
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